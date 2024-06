"Europe 1 Voyage(s)", le nouveau podcast original d'Europe 1

Le premier épisode accueille les confidences de Sarah Poniatowski, fondatrice de la Maison Sarah Lavoine, sur son havre Marrakech. Suivront celles du réalisateur Gustave Kervern et "son" 'île Maurice, ainsi que celles d'Alain Souchon et de ses fils Pierre Souchon et Ours, sur leur attachement particulier à Serre Chevalier.

En complément, des archives exclusives Europe 1 viendront enrichir les récits de Vanessa Zhâ, offrant une perspective historique et culturelle unique à chaque épisode.