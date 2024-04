NRJ lance sa nouvelle radio digitale en partenariat avec TikTok

NRJ et TikTok, toutes deux présentes à l'international ont un ADN en commun : la musique. Avec les dispositifs déployés lors des NRJ Music Awards, les deux plateformes ont consolidé des partenariats solides. "Ces collaborations fructueuses ont abouti au développement d'une radio digitale commune, témoignant de leur engagement mutuel et de leur volonté de repousser les frontières de l'innovation dans le domaine musical". La radio digitale NRJ TikTok est aussi disponible sur l’APP NRJ Belgique. Les auditeurs y découvrent en illimité et gratuitement le TikTok Music Charts (Top 50), classement des titres les plus populaires en Belgique (disponible également depuis la page "Son" de l'application TikTok). "Cette radio vous permettra d’être toujours au fait des dernières tendances musicales et trends du moment".