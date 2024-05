NRJ organise un nouveau concours "NRJ Talent"

Pour tenter sa chance et devenir le nouveau "talent NRJ", il suffit de s'inscrire sur l'application de la station et de déposer la viédo de son meilleur "cover" avant le jeudi 20 juin prochain. La chanson interprétée devra impérativement être la reprise d'un titre parmi 5 chansons retenus : "Gimme love" de Sia, "Popcorn salé" de Santé, ""Lose control" de Teddy Swims, "Ce soir" d'Amir et "Training Season" de Dua Lipa.

Les participants des 5 meilleures vidéos seront alors présélectionnés et, du vendredi 21 au jeudi 27 juin, les internautes pourront voter pour leur candidat préféré. Le vendredi 28 juin à 15h, le vainqueur sera désigné à 60% par un jury composé du parrain, du label partenaire, de l'antenne et du label NRJ et à 40% par le vote des internautes.