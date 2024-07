NRJ lance "NRJ Hits en son XXL" en partenariat avec Ircam Amplify

Ircam Amplify, filiale de l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, joue un rôle clé dans cette innovation. Nathalie Birchouea, directrice générale d'Ircam Amplify, souligne l'importance de cette collaboration : "Grâce à notre technologie exclusive Stereo-to-Spatial, nous transformons l'expérience d'écoute traditionnelle en une expérience immersive et harmonieuse. Ce partenariat démocratise l'accès à une écoute de haute qualité, accessible à tous les moments et sur tous les contenus."

Avec "NRJ Hits en Son XXL", NRJ veut renforcer son engagement à offrir des expériences auditives de pointe et à répondre aux attentes des auditeurs. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à capitaliser sur les enceintes connectées, secteur où NRJ connaît une progression d'audience, affirmant ainsi sa position de leader sur le marché.