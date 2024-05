Belgique : NRJ offre 6 000 places pour assister au NRJ Music Tour

Six mille auditeurs auront la chance de profiter gratuitement du concert le 6 juin prochain. Pour venir applaudir tous ces artistes, rien de plus facile : il suffit d'écouter NRJ. Actuellement, "La radio 100% hits" offre 200 places par jour pendant trois semaines à ses auditeurs. Un code est diffusé à l'antenne à différents moments de la journée et permettra d'accéder aux invitations.

Les plus chanceux pourront remporter des places VIP en écoutant "Le 6-9 sur NRJ" durant la semaine du 27 mai. Ces accès VIP permettront d'assister à l'émission de l'après-midi animée par Wendy, Jerem et Tanguy, ainsi que d'avoir un espace au premier rang juste devant la scène. Une expérience inoubliable que nous vous proposons de revivre au travers des photos de l'an dernier.