Pas de vacances pour Pyrénées FM

Véritable radio des Pyrénées et de son piedmont, déjà pourvue d’un réseau de 20 émetteurs FM et DAB+, Pyrénées FM s’emploie désormais à élargir sa zone de diffusion en répondant régulièrement aux appels à candidatures proposés par l’Arcom.

Les programmes de Pyrénées FM sont depuis décembre 2023 diffusés en DAB+ à Barcelone où vivent et travaillent plus de 35 000 Français. Des négociations sont en cours pour étendre la diffusion sur la ville de Gérone et La Costa Brava. Forte de son succès la Radio est bien décidée à intensifier son fort développement.