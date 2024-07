France Bleu Picardie organise sa tournée d'été

De 9h à 10h, les auditeurs de France Bleu Picardie tenteront de gagner des places pour les parcs d’attraction de la région : Parc Astérix, Mer de Sable, Dennlys Parc, Bagatelle et Parc Saint-Paul. De 10h à midi, ils partiront à la rencontre de ceux qui font vivre la ville étape et les alentours. Spectacles, loisirs et restaurants… toutes les bonnes idées et les bons plans de l'été dans la Somme seront mis en avant.

Cette tournée débute à Samara à l'occasion du Festival des Artisans de la Préhistoire. Elle passera par Abbeville, au Crotoy, à Mers-les-Bains, à Corbie, à Péronne (à l'occasion du 50e Championnat de France de Montgolfières) et se terminera à Albert pour le meeting Aérien International de la Somme Hauts-de-France...