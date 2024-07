Delta FM, la radio du Littoral, rythme l'été

Jusqu'au 25 août, Delta FM propose une immersion totale dans l'esprit des vacances. La radio mise sur la programmation d'un savant mélange de nouveautés musicales et de souvenirs inoubliables, agrémenté de titres ensoleillés pour faire vibrer les vacanciers tout au long de la journée. Un habillage sonore spécialement conçu pour l'été vient parfaire cette expérience estivale.

Et parce que l'actualité ne prend jamais de vacances, Delta FM informe ses auditeurs dès 7h du matin jusqu'à 18h, et les week-ends de 7h à midi. Des points d'information spécifiques, à chaque zone desservie, permettent de rester connecté à la vie locale. De plus, des bulletins de trafic sont proposés matin, midi et soir pour faciliter les déplacements.