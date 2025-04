France Musique relance son appel aux critiques d’un jour

Comme chaque année en fin de saison, La Tribune des critiques de disques invite ses auditeurs à se glisser dans la peau d’un critique musical le temps d’un enregistrement. L’émission, qui se distingue par son dispositif d’écoute à l’aveugle et ses échanges argumentés, proposera cette fois à un panel de non-professionnels de commenter et départager plusieurs interprétations du Concerto pour violon de Beethoven. L’enregistrement est prévu le 18 juin à la Maison de la Radio et de la Musique.

Fondée en 1946, La Tribune des critiques de disques reste fidèle à son concept original. Trois critiques écoutent plusieurs versions d’une œuvre sans en connaître les interprètes, et désignent en direct leur enregistrement préféré. Cette édition spéciale ouverte au public conserve ce principe, avec une sélection de participants amateurs.