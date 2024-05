EAR Insights Île-de-France : voici les résultats

Ces résultats sont produits sur un cumul de deux vagues : septembre-octobre 2023 (allant du 4 septembre au 29 octobre 2023) et janvier-mars 2024 (allant du 8 janvier au 31 mars 2024).

EAR Insights Île-de-France analyse les comportements d’écoute de la Radio en Île-de-France sur des périodes hebdomadaires et mensuelles. Elle est complémentaire à l’étude EAR Île-de-France, mesure de référence de l’audience de la Radio en Île-de-France, qui délivre les résultats des stations sur un jour moyen. Plus de 9 franciliens sur 10 (92%) écoutent la Radio sur un mois, soit 9,5 millions de personnes âgées de 13 ans et plus. En moyenne, les auditeurs franciliens écoutent la radio 16 jours par mois sur 28, quels que soient la durée de cette écoute et le support utilisé, en direct ou en replay.