Radio 6 créditée de 96 600 auditeurs dans les Hauts-de-France

Bastion historique depuis sa création, Radio 6 représente à elle seule plus de 30% d’audience cumulée sur l’arrondissement Calaisien (plus du double du 2e au classement général). Elle confirme son leadership à Boulogne-sur-Mer avec 18% d’audience cumulée sur un territoire hautement concurrentiel. Radio 6 reste également la radio préférée des auditeurs du Montreuillois en affichant 18.8% d’audience cumulée. Enfin, en comparant la vague 2021-2023 à celle de 2022-2024, Radio 6 réalise une progression de plus de 5%.

"Des résultats qui reflètent et confirment plus que jamais l’attachement des auditeurs du territoire au programme Radio 6, mêlant proximité, convivialité et interactivité" indique fièrement l'équipe de Radio 6.