Radio Paname! : 125 000 auditeurs semaine en Ile-de-France

La station parisienne bien connue des auditeurs de la capitale qui diffuse les belles chansons françaises et internationales rassemble désormais 125 000 auditeurs semaine en Ile-de-France avec une audience CSP+ à plus de 29% et un cœur de cible 25-49 ans à plus de 54%. Son auditoire global en avril-juin 2024 dépasse les 380 000 auditeurs, et la notoriété de la marque Radio Paname! est déjà de 20% en Ile-de-France.

Cette forte progression d'audience en Ile-de-France est d'autant plus remarquable qu'elle fut réalisée avec un seul émetteur dans le Nord-Est parisien qui n'arrivait pas à couvrir le bassin parisien Ouest. Le problème technique est enfin réglé, car Radio Paname! vient de démarrer un deuxième émetteur complémentaire à La Défense qui couvre désormais toute l'Île-de-France.