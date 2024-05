franceinfo ouvre ses portes avec une série de vidéos

Avec "Les coulisses de l’info", la chaîne propose une série de vidéos en immersion au cœur de la mécanique d’une rédaction et de la fabrique de l’information aux côtés de celles et ceux qui la délivrent. Avec "Les coulisses de l’info", le public suit au fil des épisodes, les reporters sur le terrain, du service politique à la police-justice, comprend comment se réalise une tranche d’information ou encore comment se construit le podcast "Ça dit quoi ?".

Les vidéos courtes rythmés en caméra embarquée montrent comment les journalistes travaillent et participent à poursuivre la mission d’éducation aux médias et à l’information dans laquelle s’est engagée franceinfo.