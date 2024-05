Chérie FM organise un "concert super privé" au Parc Astérix

Cette journée débutera par la délocalisation de la matinale de 6h à 9h en direct du parc d'attraction avec "Le Réveil Chérie" animée par Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin.

Et, pour la première fois, Chérie FM organisera donc son "concert super privé" dans l'enceinte du parc. À partir de 19h, Amir, Vitaa, Jeck et Jérémy Frérot proposeront un concert unique aux 1 500 auditeurs présents et interprèteront leurs titres les plus connus lors d'une soirée que Chérie FM promet "inoubliable".