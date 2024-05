Canal FM organise son premier concert privé

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour son premier événement musical, l'équipe de Canal FM a préparé un "concert privé" de qualité. la radio a invité le groupe L’Héritage Goldman" et les artistes Eloïz originaire d Stéphane, Tibz, Cobalt, Céphaz et Ésmée.

Seules 250 personnes seront invitées par la station pour applaudir ce "concert privé". Le Dj Lucas GLVL, résident sur Canal FM le samedi soir entre 23h et minuit, assurera la première partie.

Des invitations seront à gagner du 21 au 28 mai à tout moment sur son antenne et ses réseaux sociaux : Facebook, Insta, Whatsapp au 07 81 54 7222 et sur canalfm.fr.

Canal FM est implantée à Aulnoye-Aymeries, commune du département du Nord.