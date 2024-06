Une étape du NRJ Music Tour à Trélazé le 6 Juillet

À partir de 20h, les auditeurs pourront retrouver sur scène leurs artistes préférés pour "un show spectaculaire" : Soprano, Inna, Jérémy Frérot, Eva Keblack Hatik et Anabel, Nej', Eloïz, Ridsa, Jeck, Yanns et Jay Style en pré-show. Les fans auront également l'opportunité de découvrir des images backstage et des moments exclusifs des artistes sur les réseaux sociaux de la radio et sur nrj.fr.

Les auditeurs ont endez-vous le 6 juillet au Parc du Vissoir de Trélazé pour "une soirée de musique en plein air mémorable avec les plus grands noms de la scène musicale actuelle" indique l'équipe du NRJ Music Tour.