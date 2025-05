Gérard de Suresnes, voix de Fun Radio, au cœur d’un épisode de "Passages"

L’épisode "Mon père, ses fans et moi" s’inscrit dans la ligne éditoriale du podcast "Passages" de Louie Media , centré sur des histoires vraies qui interrogent les parcours de vie et la mémoire intime. La parole de la fille de Gérard met en lumière ce que les médias de flux, même marginaux, peuvent provoquer comme rémanence dans les sphères privées. L’émission nocturne devient ici un matériau de reconstruction, une archive affective, entre fascination et gêne.L’épisode (Saison 5, Épisode 9) diffusé le 10 avril 2025 s’inscrit dans une réflexion plus large sur les figures médiatiques non-professionnelles, et sur la manière dont l’audio permet de faire perdurer une voix, même fragile, dans la mémoire collective.