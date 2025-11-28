Louie Media et La Skol nouent un partenariat autour de la formation podcast

Ce bloc 5 ("Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital") permet aux apprenants de maîtriser l’ensemble de la chaîne de création d’un contenu : conception éditoriale et création de formats narratifs, diffusion multi-plateformes, stratégie de visibilité et valorisation auprès d’audiences ciblées.

Pour Mélissa Bounoua, co-fondatrice de Louie Media et directrice des formations : "Cette habilitation grâce à La Skol ouvre une nouvelle voie d’accès aux formations de Louie Media qui vont pouvoir bénéficier au plus large public avec le CPF : depuis 2018, nous avons à coeur de partager notre savoir-faire pour que chacun.e puisse raconter son histoire. Merci à La Skol pour ce chaleureux partenariat qui nous réjouit".