Vendredi 28 Novembre 2025 - 08:10

Louie Media et La Skol nouent un partenariat autour de la formation podcast


La Skol annonce l’habilitation à former de Louie Media, studio de podcasts reconnu pour son exigence éditoriale, et leader des formats narratifs ("Passages)" et documentaires ("Émotions", "Injustices"). Depuis novembre, Louie dispense et évalue ainsi le bloc "Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital" du titre "Animateur radio" éligible au CPF.



Cette collaboration marque une nouvelle étape pour les futurs professionnels de l’audio. Elle permettra aux candidats de bénéficier de l’expertise créative, des méthodes de production et des standards de qualité qui font la réputation de Louie Media : narration exigeante, rigueur éditoriale et soin apporté à la production sonore. Depuis sa création en 2018, Louie Media, certifiée Qualiopi pour ses actions de formation, accompagne médias, institutions et entreprises.
Pour Sylvain Delfau, directeur de La Skol : "Avec cette habilitation, La Skol poursuit sa mission : préparer les talents aux nouvelles pratiques de l’audio et renforcer les liens entre formation, innovation et industrie".

Un bloc de compétences complet

Ce bloc 5 ("Créer, diffuser et valoriser un podcast ou un contenu digital") permet aux apprenants de maîtriser l’ensemble de la chaîne de création d’un contenu : conception éditoriale et création de formats narratifs, diffusion multi-plateformes, stratégie de visibilité et valorisation auprès d’audiences ciblées.
Pour Mélissa Bounoua, co-fondatrice de Louie Media et directrice des formations : "Cette habilitation grâce à La Skol ouvre une nouvelle voie d’accès aux formations de Louie Media qui vont pouvoir bénéficier au plus large public avec le CPF : depuis 2018, nous avons à coeur de partager notre savoir-faire pour que chacun.e puisse raconter son histoire. Merci à La Skol pour ce chaleureux partenariat qui nous réjouit".

Tags : formation, La Skol, Louie Media, podcast, podcasts, Qualiopi, Sylvain Delfau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


