La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°181 : radios locales, IA et podcasts à l’honneur

Le syndicat des producteurs audio indépendants (PIA) fait évoluer ses statuts pour accueillir les structures venues de la radio et de la télévision, à condition qu’elles développent des podcasts natifs. Une ouverture symbolique qui illustre la consolidation d’un marché désormais mature.

Dans la rubrique ALC – Alors Là, Chapeau, Katia Sanerot, présidente du PIA et directrice générale de Louie Media, revient sur cette décision, signe d’une volonté de faire dialoguer tous les acteurs de la création audio.

Sur Magnum la Radio, Rémy Tanaré transforme son morning en un format mêlant son et image. En collaboration avec OpenSky Media et la solution Ulia, il propose une expérience de radio filmée fluide, dynamique et naturelle. Caméras, habillages animés, écrans interactifs : la technique s’efface au profit d’un nouvel art de raconter la radio.