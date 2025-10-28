La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°181 : radios locales, IA et podcasts à l’honneur

Vous aimerez aussi
-
ALC [SOLUTION] OpenSkyMedia et Ulia : Révolutionner l'audio par l'intégration vidéo (Intégral)
-
ALC [PRO] PORTRAIT - Katia Sanerot : Louie Media, PIA et avenir de l'audio en France (Intégral)
-
Le PIA s’ouvre aux radios : un tournant décisif pour la structuration du podcast
-
Une alliance mondiale du podcast voit le jour entre la France et le Royaume-Uni
-
Ce que la radio peut apprendre des podcasts en 2025
Président de Sweet Médias et directeur des radios Sweet FM et ForEver, Wilfrid Tocqueville signe une rentrée solide avec 170 000 auditeurs quotidiens. Il défend une stratégie d’expansion multi-départementale qui conjugue proximité, innovation et développement numérique. "Être partout, mais rester local, c’est le cœur de notre modèle. Le “tout musique” ne suffit plus : face à la diversité des offres audio, c’est la parole et la relation de confiance qui font la différence", explique-t-il.
Neuf mois après la transformation de France Bleu Normandie en ICI Normandie, Pierre Desaint dresse un bilan encourageant : 144 200 auditeurs quotidiens, 10% d’audience cumulée et une hausse de 30% des visites numériques. La station s’appuie sur un maillage éditorial repensé.
Neuf mois après la transformation de France Bleu Normandie en ICI Normandie, Pierre Desaint dresse un bilan encourageant : 144 200 auditeurs quotidiens, 10% d’audience cumulée et une hausse de 30% des visites numériques. La station s’appuie sur un maillage éditorial repensé.
Magnum la Radio : un morning repensé pour l’ère visuelle
Le syndicat des producteurs audio indépendants (PIA) fait évoluer ses statuts pour accueillir les structures venues de la radio et de la télévision, à condition qu’elles développent des podcasts natifs. Une ouverture symbolique qui illustre la consolidation d’un marché désormais mature.
Dans la rubrique ALC – Alors Là, Chapeau, Katia Sanerot, présidente du PIA et directrice générale de Louie Media, revient sur cette décision, signe d’une volonté de faire dialoguer tous les acteurs de la création audio.
Sur Magnum la Radio, Rémy Tanaré transforme son morning en un format mêlant son et image. En collaboration avec OpenSky Media et la solution Ulia, il propose une expérience de radio filmée fluide, dynamique et naturelle. Caméras, habillages animés, écrans interactifs : la technique s’efface au profit d’un nouvel art de raconter la radio.
Dans la rubrique ALC – Alors Là, Chapeau, Katia Sanerot, présidente du PIA et directrice générale de Louie Media, revient sur cette décision, signe d’une volonté de faire dialoguer tous les acteurs de la création audio.
Sur Magnum la Radio, Rémy Tanaré transforme son morning en un format mêlant son et image. En collaboration avec OpenSky Media et la solution Ulia, il propose une expérience de radio filmée fluide, dynamique et naturelle. Caméras, habillages animés, écrans interactifs : la technique s’efface au profit d’un nouvel art de raconter la radio.
Abonnez-vous pour ne rien rater !
En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 181 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ.
Le numéro 181 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ.