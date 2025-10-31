La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 31 Octobre 2025 - 08:20

Téléchargez le 181e numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo


Notez


Le 181ᵉ numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo vient de paraître. Cette édition met en perspective les évolutions en cours dans l’univers radiophonique, entre stratégies locales renforcées, nouveaux modèles éditoriaux et intégration du numérique. Au fil des pages, dirigeants, producteurs et animateurs témoignent d’un secteur en mouvement, capable d’innover tout en restant fidèle à son ADN de proximité.



Vous aimerez aussi
Président de Sweet Médias et directeur des radios Sweet FM et ForEver, Wilfrid Tocqueville signe une rentrée solide avec 170 000 auditeurs quotidiens. Il défend une stratégie d’expansion multi-départementale qui conjugue proximité, innovation et développement numérique. "Être partout, mais rester local, c’est le cœur de notre modèle. Le “tout musique” ne suffit plus : face à la diversité des offres audio, c’est la parole et la relation de confiance qui font la différence", explique-t-il.
Neuf mois après la transformation de France Bleu Normandie en ICI Normandie, Pierre Desaint dresse un bilan encourageant : 144 200 auditeurs quotidiens, 10% d’audience cumulée et une hausse de 30% des visites numériques. La station s’appuie sur un maillage éditorial repensé.

Magnum la Radio : un morning repensé pour l’ère visuelle

Le syndicat des producteurs audio indépendants (PIA) fait évoluer ses statuts pour accueillir les structures venues de la radio et de la télévision, à condition qu’elles développent des podcasts natifs. Une ouverture symbolique qui illustre la consolidation d’un marché désormais mature.
Dans la rubrique ALC – Alors Là, Chapeau, Katia Sanerot, présidente du PIA et directrice générale de Louie Media, revient sur cette décision, signe d’une volonté de faire dialoguer tous les acteurs de la création audio.
Sur Magnum la Radio, Rémy Tanaré transforme son morning en un format mêlant son et image. En collaboration avec OpenSky Media et la solution Ulia, il propose une expérience de radio filmée fluide, dynamique et naturelle. Caméras, habillages animés, écrans interactifs : la technique s’efface au profit d’un nouvel art de raconter la radio.

Abonnez-vous pour ne rien rater !

En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 181 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI.  Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par .

Tags : ForEver, Ici Normandie, Katia Sanerot, La Lettre Pro de la Radio, Louie Media, magazine, Magnum La Radio, Pierre Desaint, podcasts, Rémy Tanaré, Sweet FM, Sweet Médias, Wilfrid Tocqueville



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication