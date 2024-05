NRJ Group : Sébastien Cauet débouté de ses demandes indemnitaires

"Au mois de novembre 2023, le groupe avait annoncé le retrait provisoire de l'antenne de l'animateur. Cette décision était guidée par la nécessité de garantir la sérénité face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves, contestées par Sébastien Cauet. Le tribunal de commerce a retenu que le retour à l'antenne de Sébastien Cauet n'était plus possible de sorte que les conditions d'exécution normale du contrat n'étaient durablement plus réunies".

"C'est donc à raison que NRJ a été contrainte, en janvier 2024, de constater la caducité des accords conclus avec l'animateur et ses sociétés pour cette émission. En conséquence, le Tribunal a débouté Sébastien Cauet et ses sociétés de leurs demandes indemnitaires".