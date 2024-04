La flamme Olympique passe par les Locales

Le titre de ce projet, porté par Les Locales , est "Le Relais Radio de la Flamme Olympique". Plusieurs thèmes permettront de couvrir un champ assez large de la diversité d’informations liées au passage de la Flamme Olympique : "Sport au féminin", "Sport et culture", "Sport et handicap", "Sport et environnement", "Sport et inclusion"... Les sujets doivent être en lien avec le passage de la Flamme Olympique sur son territoire mais il peuvent aussi s’en écarter quelque peu pour traiter l’une de ces thématiques. Pour chaque jour, l’objectif est qu’une radio se positionne avec la thématique voire le sujet envisagé. Un calendrier partagé sera mis en place, avec chaque jour, le lieu et le territoire de passage de la Flamme Olympique.Pour engager votre radio, vous pouvez procéder à votre Inscription via ce mini questionnaire ICI