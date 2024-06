La CNRA prend acte de la stratégie de transition vers la radiodiffusion numérique

"Nous sommes conscients que notre média se trouve à un moment de basculement et qu'il doit se réinventer pour s'adapter aux nouveaux modes d'écoute et de diffusion. C'est pourquoi nous soutenons une stratégie progressive, avec des prérequis essentiels à la fois en termes d'équipement, de notoriété et d'écoute du DAB+ mais également en termes d'équilibre de représentativité de l'ensemble des catégories de radios avant tout basculement complet vers le numérique".

La CNRA est donc satisfaite de ne pas retrouver au sein de ce Livre blanc de date officielle d'extinction de la FM mais plutôt un horizon, qu’il conviendra d’ajuster afin de garantir la migration vers le numérique hertzien de toutes les radios associatives, sans exclusion de territoire.