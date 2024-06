"La radio à la croisée des chemins" selon le SNRL

Le SNRL a pris la décision de rejoindre l’association "Ensemble pour le DAB" et se félicite qu’il soit prévu que cette association devienne un outil de pilotage pour le succès du déploiement du DAB. Le SNRL appelle l'ensemble des partenaires à participer activement au développement et structuration de l'association dans le droit fil des préconisations du Livre blanc: éditeurs, Ministère de la Culture, Arcom, diffuseurs... Comme le prouve ce Livre blanc : "les acteurs sont prêts".

"La radio est un outil d’émancipation et de cohésion sociale, notamment en France grâce à une législation équilibrée. Le SNRL partage cette vision, encore plus en ces temps incertains, et réitère son engagement à promouvoir la radio comme média de proximité, accessible à tous. L'union des différents acteurs du secteur est essentielle pour réussir cette transition numérique et assurer la pérennité et le développement de la radio en France" rappelle le SNRL.