La CNRA et le SNRL lancent "Les Locales"

"Les Locales" (ALL) se dotent de missions claires et ambitieuses visant à défendre les intérêts des radios associatives sur les plans des politiques sociales, de la formation professionnelle, et de la représentativité sectorielle, revendiquer la mise en œuvre de politiques d'aides publiques adaptées aux besoins spécifiques du secteur non-lucratif de l'audiovisuel et des communications électroniques, particulièrement via le Fonds de Soutien à l'Expression Radiophonique du Ministère de la Culture et assurer une représentation efficace et stratégique auprès de l'ARCOM pour l'optimisation des ressources hertziennes et numériques disponibles.