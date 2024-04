Radios locales : "une progression significative de l'audience"

"En étant au plus près des préoccupations, des événements et des initiatives locales, nos radios parviennent à tisser des liens forts avec leur audience, offrant ainsi des contenus riches et diversifiés qui répondent aux attentes et aux besoins de chacun. En privilégiant une approche humaine, inclusive et participative, nos radios offrent une plateforme d'expression unique, favorisant le dialogue, la diversité des opinions et la valorisation des initiatives locales" rappelle un communiqué.