L'application Radioplayer France intègre le pass Culture

Radioplayer France est la seule offre de radio disponible sur le pass Culture. Cette intégration permet aux utilisateurs de découvrir plus de 250 radios, 900 webradios et un million de podcasts français et d'accéder ainsi à une variété de genres musicaux, d'actu en direct, des émissions de débat, des programmes locaux et bien plus encore. Ils peuvent profiter de cette application où qu'ils soient, en mobilité et même à l'étranger.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté commune de Radioplayer France et du pass Culture de favoriser la culture auprès de tous et de les encourager à découvrir de nouveaux horizons sonores.