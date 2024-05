franceinfo lance la saison 3 du podcast "Les infox de l'Histoire"

Complotisme, manipulation, rumeur, calomnie, emballement médiatique... Patrice Gélinet, aux côtés de ses invités spécialistes de l’Histoire, décortiquent les infox qui ont traversé le temps et déconstruisent les mécanismes de la désinformation. Création d’informations fallacieuses ou propagation de fausses nouvelles... cette troisième et nouvelle saison veut décrypter les grands mensonges de l’Histoire.

Parmi les nouveaux thèmes abordés : "Une histoire instrumentalisée : l'Ukraine", "Faux et usages d'un faux antisémite : les protocoles des sages de Sion", "Un désastre judiciaire et un emballement médiatique : l'affaire d'Outreau" ou encore "La religion contre la science : 1633, le procès Galilée".