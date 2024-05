Radio France attire plus de 4.1 millions d’auditeurs sur les supports numériques

Avec 4.1 millions d'auditeurs chaque jour sur les supports numériques (en hausse de 134 000 en un an), cette nouvelle vague confirme la puissance d’attractivité des stations de Radio France sur les supports numériques. Elles s’inscrivent elles aussi dans cette dynamique positive : France Inter, première radio de France reste leader incontestée sur les supports numériques, avec 2.2 millions d’auditeurs par jour (+ 30 000 en un an) et leader de l’écoute en différé avec 1 162 000 auditeurs quotidiens (+ 123 000 en un an). franceinfo compte 1.1 million d’auditeurs quotidiens sur les supports numériques (+ 41 000 auditeurs en un an). La station est la 2e la plus écoutée sur téléphones mobiles. France Culture atteint un niveau record avec près de 850 000 auditeurs quotidiens sur supports numériques (+ 41 000 en un an). Elle est la seconde station la plus écoutée en replay avec 601 000 auditeurs quotidiens (+ 173 000 en un an).