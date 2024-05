Radio France donne un coup d’accélérateur à son offre de podcasts enfants

Alors que la commission d'experts sur l'exposition des enfants aux écrans vient de rendre ses conclusions, Radio France renforce son offre à destination des enfants et avec, notamment, le lancement d’un tout nouvel espace dédié sur sa plateforme enrichie de nouveaux podcasts et d’une newsletter associée.

L’offre de podcasts de Radio France veut ainsi participer à l’éveil des enfants et garantir un accès à l’information vérifiée et aux savoirs pour les plus jeunes. C’est pourquoi Radio France lui donne une visibilité accrue sur sa plateforme (site et application) grâce au lancement d’un espace dédié.