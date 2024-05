ACPM : les podcasts les plus écoutés en avril

"Transfert" de Slate (1 478 003), "L'Heure du monde" du quotidien Le Monde (1 443 585), "Métamorphose, éveille ta conscience" de Métamorphose (958 070), "Bliss-stories" de Bliss Studio (904 063) et "Code source" du quotidien Le Parisien (750 032) composent le Top 5 des podcasts les plus écoutés en avril dernier selon l'ACPM. Le Parisien place deux de ses podcasts dans le Top 15 : "Code source" (750 032) et "Crime Story" (431 603).

Par marques, les premières places sont solidement tenues par Bababam, Slate, Le Monde, L'Équipe et Hugo Décrypte.

Notons que NRJ Global domine très largement le classement par groupes grâce à une offre s'élevant à 16 marques différentes, 332 podcasts et 41 139 épisodes déjà en ligne. En conséquence, NRJ Global s'approche des 5 millions de téléchargements à l'international.