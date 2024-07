L’écoute numérique d’Europe 1 bat plusieurs records

Alors qu’Europe 1 termine une saison remarquée, signant la plus forte progression du marché sur la vague avril-juin 2024 (avec 400 000 auditeurs gagnés en un an), la publication par l'ACPM des chiffres de diffusion des radios digitales certifiées pour juin 2024 témoigne du rôle moteur de sa transformation numérique dans la dynamique de la station. Probablement portée par l’intense actualité politique et l’émission temporaire de Cyril Hanouna, "On marche sur la tête", Europe 1 signe un double record au mois de juin, avec 22 millions de visites cumulées pour le site et l’application, en hausse de 88% en un mois. La station réalise 16.1 millions d’écoutes en streaming, en hausse de 33% en un mois (+ 4 millions d’écoutes), et une hausse de 61% depuis son entrée dans le classement de l’ACPM en septembre 2023.