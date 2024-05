Radioplayer France lance une nouvelle campagne

Pour soutenir sa notoriété, Radioplayer lance un nouveau concept créatif pour ses campagnes : elle met en avant le rôle prépondérant de la radio dans nos vies quotidiennes et la nouvelle façon de l’écouter proposée par l’application officielle, gratuite et sans inscription, des radios françaises. La campagne, réalisée par l’agence Bronx, adopte un parti-pris inédit. En se concentrant sur des moments spécifiques de la journée où l’écoute radio est incontournable, Radioplayer France présente à travers une timeline décalée, les habitudes d’écoute radio à différents instants de la journée : au réveil, en voiture et au sport et ce, qu’il s’agisse du print ou de la campagne radio. La campagne intègre parfaitement les rituels d’écoute de la radio, faisant de Radioplayer France la "radio routine" des Français avec la signature "Ne changez pas vos habitudes, allumez Radioplayer" et le nouveau réflexe radio pour une qualité d’écoute améliorée.