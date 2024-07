Radioplayer réinvente l'expérience radio avec l'Apple Vision Pro

Cette innovation est équipée d’un système audio spatial pour faire vivre aux auditeurs une expérience immersive lors de l’écoute de leurs radios préférées. L'Apple Vision Pro qui marie parfaitement le contenu numérique et le monde physique, redéfinit ainsi l'écoute de la radio.

"Lors des Radiodays Europe à Munich, nous avons dévoilé notre nouvelle technologie et notre plateforme de produits pour les voitures et les appareils connectés" a déclaré OJ Torvmark, responsable des produits chez Radioplayer. "Le lancement de notre application sur l'Apple Vision Pro démontre notre engagement à repousser les limites de la technologie du média radio. Cette intégration nous permet d'offrir une expérience unique de radio spatiale qui transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec le contenu audio".