EAR Insights : 92.9 % des personnes écoutent la radio sur un mois

Plus de 9 personnes sur 10 (92.9 %) écoutent la radio sur un mois, soit 52.1 millions de personnes âgées de 13 ans et plus. En moyenne, les auditeurs écoutent la radio 17.6 jours par mois sur 28, quels que soient la durée de cette écoute et le support utilisé, en direct ou en replay. Par ailleurs, 84.8% des personnes écoutent la radio à domicile et 82% en dehors du domicile.

Chez les Généralistes, France Inter obtient les meilleurs résultats avec 35.0% de couverture mensuelle, 24.7% de couverture hebdomadaire pour un nombre moyen de jours d'écoute par auditeur de 9.6.

Chez les Musicales, Nostalgie arrive en tête avec une couverture mensuelle de 30.5%, 17.3% de couverture hebdomadaire pour un nombre moyen de jours d'écoute par auditeur de 5.2 (contre 5.3 pour Skyrock et 6.0 pour NRJ).