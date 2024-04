NRJ Global ambitionne de mieux accompagner ses partenaires

Les services déployés s’étendent tout au long de la stratégie de communication. En amont de la diffusion, la solution globale "Analyse & Consulting" avec des analyses de marché traitant d’insights sociétaux et de consommation, de la structure des marchés et de leurs dynamiques, et des angles créatifs adoptés ; cette solution intègre un volet "Strategic Advice" qui permet de renforcer son message publicitaire et de mieux engager ses publics ; et également une solution de pré-tests publicitaires afin d’optimiser les futures communications. En post diffusion, des solutions de post-tests publicitaires afin de mesurer les performances "branding" et d’apporter des recommandations, et également des mesures d’efficacité "drive to web", "Impact Shoppers" et de ROI. Cette dernière intègre un pan permettant d’optimiser les plans media avec un objectif de performance et de maitrise de l’empreinte carbone.