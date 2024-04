L’autoradio reste le support le plus utilisé pour écouter la radio €

Un foyer compte désormais en moyenne 5.8 écrans permettant de regarder des vidéos, un taux globalement stable depuis 2021. Le téléviseur (90%) et le smartphone (89.1%) représentent les équipements les plus répandus au sein du foyer, devant l’ordinateur (86.9%) et la tablette tactile (47.4%). Les jeunes, CSP+ et résidant dans de grandes agglomérations sont les profils les plus représentés parmi les foyers non équipés en téléviseur. Un profil en miroir des foyers les plus équipés en téléviseur : des personnes de référence inactives ou CSP-, habitant une petite ou moyenne agglomération.