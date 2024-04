Les matinales de France Bleu sur France 3 débuteront à 06h30 à la rentrée

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 26 Avril 2024 à 06:05 | modifié le Vendredi 26 Avril 2024 à 06:05

Radio France et France Télévisions poursuivent le développement de leur coopération stratégique entre France Bleu et France 3 pour une grande offre de proximité de service public. À compter du 9 septembre, du lundi au vendredi, la diffusion des matinales de France Bleu sur France 3 débutera à 6h30 au lieu de 7h00 et s’achèvera à 9h00 : téléspectateurs comme auditeurs pourront ainsi suivre 2h30 de programmes radio/télé.