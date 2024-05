Delta FM : une édition spéciale avec BFM Grand Littoral et BFM Grand Lille

Alors que les habitants se remettent peu à peu de ces événements, la population locale demande la mise en place de dispositifs pour éviter de nouvelles catastrophes. Vincent Vieillard (BFM) et Bastien Ducrocq (Delta FM) recevront pour en parler Thomas Degos (Préfet délégué pour la reconstruction et le plan de résilience), François Decoster (maire de Saint Omer, chargé de la mission inondations) et Florence Bariseau (vice-présidente en charge de la ruralité, la proximité, les solidarités et de la politique de l’eau). La parole sera également donnée aux habitants avec des reporters aux côtés des sinistrés.

Ce jeudi à 18h30, l'émission est à suivre en direct sur la page Facebook de Delta FM et sur BFM TV Grand Lille et BFM Grand Littoral.