CFNEWS prend une position majoritaire dans Satellifacts

CFNEWS apportera à Satellifacts son savoir-faire technologique et innovant en matière de data et de marketing. Outre des synergies rédactionnelles et commerciales entre les deux entités, sont ainsi notamment envisagés l’organisation d’événements regroupant l’écosystème de l’audiovisuel et du cinéma, ainsi que le déploiement de nouvelles offres en France et à l’international. À l’issue de l’opération, dont le closing est prévu fin mai, CFNEWS et Satellifacts afficheront un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 millions d’euros.

Joël Wirsztel, son fondateur, reste à la tête de Satellifacts et l’équipe de rédaction, animée par sa rédactrice en chef, Yvane Dréant, demeure inchangée.