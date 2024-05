Youenn Madec, lauréat de la Bourse Lauga-Delmas 2024

Mardi, Europe 1 accueillait les candidats de l’édition 2024 de la Bourse Lauga-Delmas. Au programme des épreuves : un reportage décliné en version radio et en version web et un flash info de 3 minutes préparé et enregistré dans les conditions du direct.

Youenn Madec, âgé de 25 ans et étudiant à Sciences Po Paris, est lauréat de la Bourse Lauga-Delmas d’Europe 1 2024. Il succède à Antoine Bienvault, lauréat 2023 et vient enrichir la prestigieuse liste de journalistes récompensés avant lui : Wendy Bouchard, Christophe Charles, Antoine Cormery, Laure Dautriche, David Doukhan, Benoît Duquesne, François Geffrier, Anne Le Gall, Laurent Guimier, Julien Pearce, Céline Pigalle, Maxime Switek, Emmanuel Renard, Caroline Roux, Karim Rissouli, Albert du Roy, Océane Théard.