"Secrets d’Info" : 10 ans d’investigation sur France Inter

Entouré de toute l’équipe de la cellule d’investigation qu’il dirige et d’anciens collaborateurs, Jacques Monin, présentateur historique de l’émission, reviendra sur les évènements et les grandes enquêtes qui ont marqué la société ces dix dernières années : le terrorisme islamiste, le réchauffement climatique, le Covid-19 et ses conséquences (perte de confiance en la science, augmentation du complotisme…), le mouvement MeToo (d’abord dans l’Eglise puis bascule avec l’affaire Harvey Weinstein), les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, le développement des fake news, etc.