EAR National : grosse performance d'Europe 1

Europe 1 Matin, emmenée par Dimitri Pavlenko avec Anissa Haddadi, est écoutée par 1 257 000 personnes, et progresse sur tous les indicateurs. La station gagne 237 000 auditeurs en un an en Audience Cumulée sur cette tranche. Depuis l’arrivée de Dimitri Pavlenko en 2021, l’émission n’avait pas connu une telle audience et une telle part d’audience (5.1% ; + 0.8 point en un an soit la meilleure progression du marché). Avec 763 000 auditeurs pour l’émission "Pascal Praud & vous", Pascal Praud est en hausse pour sa 4e vague consécutive, accueillant ainsi toujours plus d'auditeurs (+ 282 000 en un an soit une hausse de 59% d’audience). Le journaliste et animateur enregistre la meilleure progression du marché sur un an en part d’audience (+ 2,3 point) et en audience et devient la généraliste écoutée le plus longtemps entre 11h et 13h.