A2PRL sur le plot de départ pour Paris 2024

À cette grande occasion, A2PRL qui fête cette année ses 40 ans, délocalise une partie de sa rédaction au Club France de la Grande Halle de la Villette du 22 juillet au 11 août. Le Club France est le lieu où se retrouvent sportifs, organisation, personnalités, et fans de sport. L'agence sera donc au plus près des médaillés et du public pour faire vivre au plus près l'événement à ses abonnés.A2PRL vous propose plus d'une centaine de chroniques durant les 15 jours de compétition : 3 chroniques quotidiennes sur les grands résultats de la veille et le programme du jour à 6h30, 12h et 18h, une chronique "magazine" disponible à 6h30 ainsi qu'une chronique sur "Le(s) Français du jour", disponible à 6h30 également.Plus d'infos sur contact@a2prl.fr