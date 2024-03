Delta FM et Delta+ étendent leurs zones de couverture

Delta Média a été pionnier dans le DAB+ en proposant dès 2018 ses programmes en HD sur Dunkerque, Calais et Lille. Ensuite à Boulogne en 2021, et Saint- Omer en 2023. Ce sont à présent les villes de la région de Berck, Montreuil et du Touquet qui peuvent capter les deux stations sur les postes de radios et autoradios équipés de la norme DAB+ : "Nos deux stations Delta FM et Delta+ sont complémentaires. Elles vous permettent de disposer d'un plus vaste choix musical, adapté aux goûts de tous" indique un communiqué.

Delta FM offre un programme musical en continu composé des tubes des années 80 à aujourd'hui, agrémenté d'informations locales, trafic et loisirs spécifiques à votre bassin de vie. Delta+ propose également un programme musical axé sur les souvenirs des années 60/70/80, accompagné d'informations locales, trafic et loisirs spécifiques au bassin de vie.