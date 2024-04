Ce 9 avril, Delta FM aura 40 ans

En 2018, Delta FM franchit une nouvelle étape en devenant une société coopérative d'intérêt collectif. La même année, elle devient l'une des pionnières à diffuser ses programmes en DAB+, étendant ainsi sa couverture à Dunkerque, Calais et Lille. En 2019, après 32 années de services dévoués, Delta FM déménage de Sportica vers de nouveaux locaux modernes sur le site de la Semeuse, en profitant pour numériser entièrement ses outils de diffusion et de production.

Depuis les années 2020, Delta FM continue son expansion en DAB+ sur Le Touquet, Boulogne et Saint-Omer, couvrant désormais la totalité du territoire de la Flandre et de la Côte d'Opale. Elle lancera aussi une seconde station sur le DAB+ : Delta+ , une radio 100% souvenirs (60's 70's 80's), agrémentée d'infos locales.

Delta FM traverse les générations depuis 4 décennies. Elle fait partie du quotidien de toute la famille : plus de 70 000 auditeurs par jour et 200 000 par semaine sont à l'écoute et se retrouvent autour d'un programme unique, mêlant musiques variées, convivialité et proximité.