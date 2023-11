Intempéries : Delta FM multiplie les éditions spéciales

Face aux intempéries exceptionnelles qui touchent le Pas de Calais et le Nord depuis le début de la semaine, les équipes de Delta FM sont pleinement mobilisées. "C'est dans ces moments difficiles que Delta FM se veut encore plus proche de ses auditeurs" indique la station. "L'ADN de la radio, c'est d'abord le direct et en ce qui nous concerne c'est en plus d'être au cœur de nos territoires : informer en temps réel des mesures décidées par les autorités, prévenir des risques à venir, des fermeture scolaires, des routes inondées, donner des conseils, relayer des témoignages et délivrer une information sourcée et vérifiée...".Une journée à suivre aussi sur deltafm.fr , le premier site d'actualité gratuit de la Flandre Côte d'Opale et la page Facebook de la station, avec des vidéos.