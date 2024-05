France Bleu : "Willy vient déjeuner chez vous" sur France 3

Ce 18 mai à 12h55, Willy Rovelli et Fabien Emo se rendront dans le Gard à Pouzilhac. Le duo installera son studio dans le restaurant routier de Claudia et Jo. Autour d’un déjeuner provençal et entouré des clients venus se restaurer, Willy Rovelli s’intéressera à l’histoire de Pouzilhac et sa région. Après un passage en cuisine pour découvrir la célèbre recette de l’aïoli, il fera la rencontre de chauffeurs routiers attablés dans la salle du restaurant. L’occasion également de se rendre chez un oléiculteur local pour participer à la taille des oliviers et y faire une dégustation d’huile artisanale.

Le 25 mai, l'émission "Willy vient déjeuner chez vous" fera étape Méteren dans le Nord.