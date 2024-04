Pod’Casting : 3 projets lauréats parmi 800 candidatures

À travers cette initiative inédite dans le paysage médiatique, Radio France, premier producteur de podcasts en Europe, fait appel à la créativité du public pour faire émerger de nouveaux talents, aborder des sujets originaux, développer de nouvelles formes de création audio, qui viendront enrichir son catalogue inégalé de plus de 2.5 millions d’épisodes de podcasts. Les 20 présélectionnés ont été conviés ce jeudi 25 avril à la Maison de la Radio et de la Musique pour présenter leurs projets devant le jury final composé de représentants des antennes et de Radio France.

Les 3 projets sélectionnés bénéficieront d’un programme complet d’accompagnement éditorial et technique pour la conception d’un podcast original avec France Inter, France Culture et Mouv’.