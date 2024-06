Législatives : la CNRA exprime ses vives préoccupations

La CNRA appelle donc à sauvegarder l'audiovisuel public et à garantir la pérennité du FSER. "Il est crucial de préserver le rôle de service public de Radio France et de soutenir les radios associatives qui enrichissent notre paysage médiatique et renforcent la cohésion sociale". La CNRA tient également à apporter son soutien à l'ensemble du mouvement associatif "face aux inquiétudes qui pèsent sur les libertés associatives et sur des structures qui contribuent chaque jour à l’expression de la parole citoyenne, à la solidarité et à l'éducation populaire. La diversité des voix et la pluralité des contenus sont des piliers indispensables de notre démocratie qu'il est essentiel de préserver et de protéger".